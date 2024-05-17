sonyazhytkova .17 мая, 2024 9

Німецький телесеріал отримав зелене світло на продовження, ставши найпопулярнішим міжнародним шоу на стрімінговому сервісі в перший тиждень показу.

Цей молодіжний серіал, який розповідає про британську школу-інтернат, вразив глядачів. За даними Amazon, "Макстон Хол" очолив чарти у більш ніж 120 країнах, зайнявши третє місце в понад 50 країнах, серед яких США, Велика Британія, Мексика, Бразилія, Австралія, Канада та Південна Африка.

На основі роману Мони Кастен "Збережу тебе". Історія розгортається у затишній атмосфері приватної школи "Макстон-Хол". Рубі (Гаррієт Гербіг-Маттен), стає свідком страшної таємниці, яка загрожує Джеймсу Бофорту (Деміан Гардунга), спадкоємцю мільйонера. Вирішивши врятувати себе, Джеймс намагається "закрити рота" Рубі, але їх зіткнення виклає несподіваний вогонь пристрасті. Обом доведеться ризикнути всім, щоб бути разом. Ця драма розкриває соціальні контрасти та внутрішню боротьбу всередині елітного світу навчального закладу.

Джерело: Deadline