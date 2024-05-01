sonyazhytkova .1 мая, 2024 1

Оголошення про продовження надійшло перед дебютом телешоу - дата якого ще не встановлена.

Популярна стрімінгова платформа Prime Video замовила другий сезон серіалу "Cross", який відтворює драматичні події з участю Алдіса Ходжа в ролі головного героя - Алекса Кросса. Телешоу, створене на основі бестселерів Джеймса Паттерсона, розповідає про пригоди детектива та судового психолога, які вивчають темну сторону світу злочинців, щоб розкрити їх жахливі секрети.

Додатково, до акторського складу другого сезону приєдналися Вес Четем, Меттью Ліллард і Дженін Мейсон. У першому сезоні зіграли Раян Егголд, Ісайя Мустафа, Алона Тал, Джонні Рей Гілл, Елоїз Мамфорд і Сіобан Мерфі.

"Cross" отримав замовлення в Prime Video в жовтні 2022 року після понад двох років розробки. Шоу створюється студіями Paramount Television Studios і Skydance Television, які також виробляють серіали Prime Video "Reacher" і "Jack Ryan".

Алекс Кросс, герой з 32 романів Паттерсона, останній з яких "Алекс Кросс повинен померти" (виданий у 2023 році). Морган Фрімен зіграв у фільмах "Під злочинним небом" та "Поцілуй дівчинку", що базуються на перших двох книгах серії. Тайлер Перрі зіграв Кросса у стрічці 2012 року, яка ґрунтується на 12-й книзі серії.

Бен Уоткінс ("Truth Be Told", "Burn Notice") - шоуранер серіалу, що виконує також функції виконавчого продюсера.

Джерело: Нollywoodreporter