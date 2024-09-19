sonyazhytkova .19 сентября, 2024 3

Це рішення було оголошено всього через кілька тижнів після того, як перший сезон спінофу "Orphan Black" завершив свій 10-серійний шлях на AMC, AMC+ і BBC America.

"Echoes" не змогла досягти того ж рівня популярності, що й оригінальний "Orphan Black", який вперше з'явився у 2013 році. Попри позитивні, але суперечливі відгуки критиків (60% на Rotten Tomatoes), новий серіал не знайшов такої ж підтримки у глядачів. Прощання з "Echoes" відбулося 25 серпня.

Події "Orphan Black: Echoes" розгортаються в 2052 році, через 37 років після завершення оригінального серіалу, занурюючи глядачів у світ наукового маніпулювання людським життям. Головні герої - доросла Кіра (Кілі Гоус) і її дружина (Рая Кілдштедт), які намагаються допомогти жінці з амнезією, Люсі (Крістен Ріттер). Крім них, у серіалі також зіграли Аманда Фікс, Аван Джогія та Джеймс Хіроюкі Ліао.

Серіал був створений Анною Фішко, яка виконувала ролі сценаристки, шоураннерки та виконавчої продюсерки. Режисером і виконавчим продюсером виступив Джон Фоссет, а також продюсерами стали Девід Форт’є та Іван Шніберг з Boat Rocker, Нік Нантелл і Керрі Еппліярд.

Оригінальний серіал "Orphan Black" став важливою віхою для BBC America, здобувши величезну популярність та три номінації на премію Еммі для Татіани Маслані, яка отримала цю нагороду в 2016 році. Протягом п’яти сезонів шоу перетворилося на культове явище з відданими фанатами, відомими як "Clone Club".

Джерело: Deadline