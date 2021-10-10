Таня Гончаренко .10 октября, 2021 7

AMC решили огласить дату выхода второй части последнего сезона сериала "Ходячие мертвецы" ещё до завершения первой части.

Напомним, заключительный сезон разделен на три части, а не на две, как обычно. Deadline сообщает, что вторая часть выйдет 20 февраля 2022 года. О дате релиза третьей части пока информации нет, но предположительно, он должен состояться к концу следующего года.

Сериал "Ходячие мертвецы" насчитывает уже 11 сезонов и основан на комиксах Роберта Киркмана. Создатели шоу огласлили 11 сезон последним, но при этом, прощаться с историей они не собираются.

Помимо двух существующих спин-оффов - "Бойтесь ходячих мертвецов" и "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", AMC разрабатывает третий с участием персонажей Нормана Ридуса и Мелиссы МакБрайд.