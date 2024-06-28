sonyazhytkova .28 июня, 2024 2

Глатцер, відомий своїми роботами над телешоу "Спадкоємці" та "Краще дзвоніть Солу", стане сценаристом цього безіменного, на даний момент, серіалу, який вже отримав замовлення на зйомки.

Події серіалу розгортатимуться всередині "бульбашки" Кремнієвої долини, де панують хибні корпоративні культури, оманливі інноваційні лабораторії та безжальні приватні школи. Сюжет зосереджений на конфлікті між технічним CEO, який сам себе називає "винахідником майбутнього", та егоїстичним "коучем по продуктивності". Цей конфлікт спалахує через скандал, пов'язаний із зловживанням персональними даними.

Джонатан Глатцер раніше був продюсером "Краще дзвоніть Солу" від AMC, супервайзером продюсерів у "Спадкоємцях2 від HBO та співвиконавчим продюсером "Погані сестри" від Apple.

"Світ технологій та майбутнє, яке він нам пропонує, перебувають у руках надзвичайно самозакоханих людей. Вони випромінюють дивну, напівбожественну енергію, але навіть вони не можуть уникнути своєї людяності. Тому замість того, щоб безпосередньо займатися темою 'технологій', я вирішив зосередитися на людях. І не лише на титанах індустрії, але й на тих, хто прагне стати ними, на їхніх дітях та подружжях; на їхніх домогосподарках, школах, психіатрах, собаках та гуру, які живуть у цій бульбашці та вірять, що вони творять майбутнє, за винятком, звісно, собак", - розповів Глатцер.

"Приготуйтеся до захоплюючого та автентичного погляду за завісу Кремнієвої долини", - додав Ден МакДермотт, президент з питань розваг та студій AMC для AMC Networks. "Джонатан – великий талант, і AMC пощастило бути домом для цього його першого серіалу. Шоу, яке висвітлює життя тих, хто створює наш майбутній світ, є дуже актуальним".

Джерело: Deadline