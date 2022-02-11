Таня Гончаренко .11 февраля, 2022 5

К актерскому касту фильма о кукле Барби режиссера Греты Гервиг ("Маленькие женщины") присоединилась звезда "Дурнушки Бетти" Америка Феррера, - пишет Variety.

Какая именно роль досталась Америке - пока не раскрывается. Главную роль Барби сыграет Марго Робби, а её бойфренда Кена - Райан Гослинг.

Побдробности сюжета держатся в секрете, но предположительно, в картине пойдет речь о Барби - девушке живущей в прекрасной стране Барбиленд, пока её не решают изгнать в реальный мир за её несовершества.

Релиз ленты запланирован на 2023 год.