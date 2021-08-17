Таня Гончаренко .17 августа, 2021 0

Шоураннер сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи снимет по заказу канала FX ещё два спин-оффа, - сообщает Deadline.

Оба ответвления уже получили названия: American Sports Story (Американская история спорта) и American Love Story (Американская история любви), но о том, когда поклонники смогут увидеть картины не сообщается.

"Американская история спорта" поведает о грустной истории звезды NFL Аарона Эрнандеса, которая привела его к самоубийству. А второй спин-офф расскажет о известных на весь Мир романах. Одной из них будет история любви Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Джинн Бессетт.