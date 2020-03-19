The Hollywood Reporter рапортует, что в Америке
О закрытии, в частности, объявили две крупнейшие американские сети AMC Theatres и Regal, владеющие десятком тысяч киноэкранов в США и Канаде. AMC Theatres объявила о закрытии на
Тем временем в Китае, который стал источником коронавируса, кинотеатры наоборот, начали потихоньку открываться, так как кризис инфекции в стране миновал, сообщает Indie Wire. Первым возобновил работу кинотеатр в городе Урумчи, который был закрыт с 26 января. Однако зрители допускаются в зал исключительно в защитных масках, и каждому перед входом сотрудник кинотеатра измеряет температуру.
Напомним, в Украине в настоящее время не функционирует ни один кинотеатр, так как в стране введено положение всеобщего карантина, которое продлится как минимум до конца марта.