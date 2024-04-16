sonyazhytkova .16 апреля, 2024 10

Актор заявив, що не цікавиться можливістю грати 007, навіть після успішного виступу у ролі іншого екшн-героя.

"Це дивно, але я відчуваю, що Річер - це американський Джеймс Бонд", - сказав він. "Зігравши роль героїчного персонажа, я ніколи не відчував такого задоволення. Мені дуже подобаються фільми з великими героями, напружениими екшн-трилерами та шпигунськими історіями, де персонажі виявляються кмітливішими за очікування глядача. Це справді захоплює, але, на мою думку, образ Бонда зараз трохи застарів та містить елементи мізогінії".

"Для мене Річер - це американський варіант Бонда, і я вважаю, що такий підхід цікавий, оскільки він менш очевидно стильний. Він не усвідомлює свою власну впевненість. Здається, що сучасні персонажі не можуть бути такими самовпевненими".

Виглядає так, що актор вже завершив зйомки третього сезону "Річера", який буде базуватися на книзі "Persuader", сьомій у серії Лі Чайлда. Перед його виходом на екрани, Річсон зіграє у новому шпигунському фільмі разом з Генрі Кавіллом під назвою "Міністерство неджентельменської війни", режисером якого є Гай Річі. Стрічка, заснована на реальних подіях і вийде в кінотеатрах 19 квітня.

Джерело: Gamesradar