sonyazhytkova .12 апреля, 2025 5

Кет Деннінґс, знайома фанатам Marvel як саркастична й чарівна Дарсі Льюїс, нещодавно забула... що вона взагалі була в MCU. А відвідування Avengers Campus обернулося для неї справжньою головоломкою — чому всі навколо поводяться так, ніби знають її?

Схоже, у Гвінет Пелтроу з’явилася гідна суперниця у номінації "Хто я і чому я в цій франшизі?". Зірка трьох фільмів про Тора і навіть серіалу "ВандаВіжен", несподівано зізналась, що під час візиту до Avengers Campus у Disneyland щиро не могла збагнути, чому до неї привітно махають незнайомці.

"Я пішла в Avengers Campus у Disneyland, люди почали мені махати, а я забула, чому. Я реально забула, чому", — написала акторка в Instagram.

Дарсі Льюїс уперше з’явилась на екрані ще у 2011-му — помічниця Джейн Фостер (Наталі Портман), гроза кавоварок і велика прихильниця "М’ю-М’ю" (це, звісно ж, про Мйольнір, якщо хто забув). Вона допомагала рятувати ситуацію не раз, зокрема й у серіалі "ВандаВіжен", де намагалась зруйнувати ілюзорну реальність, створену Вандою.

Хоч сама Кет на мить і втратила зв’язок із мультивсесвітом, фанати одразу стали на варту:

"Хтось, нагадайте Кет Деннінґс, що вона — Кет Деннінґс", — пише один користувач.

"Мені байдуже, що в Дарсі нема суперсил, вона — одна з найкращих персонажок у MCU і заслуговує на більшу роль!", — додає інший.

А ще один фан зазначив: "Якщо чесно, це звучить дуже по-Дарсівськи".

І ми згодні. Дарсі — це серце (і сарказм) кіновсесвіту Marvel. І, здається, навіть у Всесвіті, де є гігантські мурахи, генетично модифіковані єноти й бог грому з зачіскою "після вихідних", саме Дарсі Льюїс знову нагадала нам, що супергерої теж можуть часом... трішки забутися.

Джерело: Gamesradar