Анастасия Лях .30 октября, 2021 5

Как сообщает Deadline, актриса Ана де Армас, известная по фильмам «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи», «Не время умирать», ведет переговоры, чтобы исполнить главную роль в фильме «Балерина».

Проект «Балерина» — спин-офф франшизы о Джоне Уике. Находящийся в разработке фильм расскажет историю русской девушки, которая становится киллером и мстит за убийство своей семьи. Этот персонаж эпизодически появлялся в третьей части «Джона Уика», но играла его не Ана де Армас.

В режиссерском кресле находится создатель хоррор-франшизы «Другой мир» Лен Уайзман. Постановщики «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч выступают продюсерами.