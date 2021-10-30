Ана де Армас может сыграть женскую версию Джона Уика
Анастасия Лях
.30 октября, 2021
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На фото: Ана де Армас
Как сообщает Deadline, актриса Ана де Армас, известная по фильмам «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи», «Не время умирать», ведет переговоры, чтобы исполнить главную роль в фильме «Балерина».
Проект «Балерина» — спин-офф франшизы о Джоне Уике. Находящийся в разработке фильм расскажет историю русской девушки, которая становится киллером и мстит за убийство своей семьи. Этот персонаж эпизодически появлялся в третьей части «Джона Уика», но играла его не Ана де Армас.
В режиссерском кресле находится создатель хоррор-франшизы «Другой мир» Лен Уайзман. Постановщики «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч выступают продюсерами.
Есть вероятность, что Киану Ривз и Анжелика Хьюстон (сыгравшая главу белорусской мафии в Нью-Йорке по прозвищу Директор, которая держит маленький театр русского балета) исполнят камео.