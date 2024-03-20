sonyazhytkova .20 марта, 2024 0

Warner Bros. вразив глядачів свіжим трейлером кіноепопеї "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Прем'єра фільму запланована на 24 травня.

Режисер Джордж Міллер відновлює унікальну епопею в світі постапокаліптичних пригод, де герої намагаються знайти промінь світла у безодні. "Фуріоза" - приквел легендарного "Шаленого Макса: Дорога гніву" 2015 року, а у головній ролі - Тейлор-Джой, яка втілює образ Імператорки Фуріози, яку раніше зіграла Шарліз Терон.

Сюжет слідує за Фуріозою (Тейлор-Джой), яка була зовсім юною, коли її викрали з дому, Зеленого Місця Багатьох Матерів. Безжалісна банда Байкерів, на чолі з Дементусом (Кріс Гемсворд), тепер вважає Фуріозу своєї власністю і він не збирається здаватися без бою.

Режисер Джордж Міллер, який створив франшизу "Шалений Макс" у 1979 році з Мелом Гібсоном у головній ролі, очолив зйомки "Фуріози" за сценарієм, який він написав разом із Ніко Латурісом. У фільмі також виступають як продюсери Джордж Міллер та Дуг Мітчелл.

У 2015 році фільм "Шалений Макс: Дорога гніву" відродив франшизу з вражаючим акторським ансамблем, до якого входили Шарліз Терон, Том Гарді, Ніколас Голт, Райлі Кео та Зоі Кравіц. Стрічка зібрала понад 375 мільйонів доларів у всесвітньому касовому зборі і отримала шість премій Оскар.

Джерело: Нollywoodreporter