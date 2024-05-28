sonyazhytkova .28 мая, 2024 7

Виконавчими продюсерами шоу виступили Карен Джохар, Апурва Мехта та Сомен Мішра. Сценарій написали Ішіта Мойтра, Саміна Мотлекар та Рохіт Наїр.

"Називай мене Бей" розповідає історію молодої жінки на ім'я Бей, яка після гучного скандалу, з багатої спадкоємиці перетворюється на звичайну дівчину, що змушена виживати в непростих умовах. Згодом вона розуміє, що її найцінніші ресурси – це не діаманти, а кмітливість та стиль. Незважаючи на фінансові труднощі, Бей не здається і знаходить своє місце в новому світі, досліджуючи вулиці Мумбаї, де вона зустрічає нових друзів, кохання та віднаходить шлях до самої себе.

Оригінальна серія Prime Video складається з восьми епізодів і створений Dharmatic Entertainment. Автором ідеї виступила Ішіта Мойтра, а режисером – Коллін Д’Кунья. Ананія Пандей. У майбутньому проєкті також зіграють Вір Дас, Гурфатех Піразада, Варун Суд, Віхан Самат, Мускан Джафері, Ніхаріка Ліра Дутт, Ліза Мішра та Міні Матхур.

Джерело: Variety