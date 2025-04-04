sonyazhytkova .4 апреля, 2025 9

ABC офіційно продовжив найтривалішу медичну драму в історії телебачення — улюблену "Анатомію Ґрей". У 2025 році серіал вийде на новий етап, і більшість улюблених акторів повернуться на екрани.

Новий сезон складатиметься з 18 епізодів — як і попередній, 21-й. У шоу знову звучатиме голос Еллен Помпео — виконавиці ролі Мередіт Ґрей, яка залишиться виконавчою продюсеркою та оповідачкою, а також, імовірно, знову з'явиться в кадрі. Хоча після 19 сезонів у статусі головної зірки акторка помітно скоротила свою присутність, її участь досі залишається важливою для шоу.

Сезон 22 обіцяє повернення ключових ветеранів — Чандри Вілсон (Бейлі) та Джеймса Пікенса-молодшого (Річард), а також Кевіна Маккіда (Оуен), Кім Рейвер (Тедді), Камілли Ладдінгтон (Джо) та Катеріни Скорсоне (Амелія).

Попри втрату кількох акторів у 21-му сезоні — зокрема, Джейка Бореллі та Мідорі Френсіс, шоу готує нову кров: Тревор Джексон з'явиться у фінальних епізодах з потенціалом стати постійним персонажем у 22-му сезоні.

Хоча рейтинг трансляцій на телебаченні вже не той, серіал залишається стримінговим гігантом, який приносить величезну вигоду Disney.

22 сезони, сотні сюжетних поворотів і тисячі серцевих історій — "Анатомія Ґрей" доводить: поки б'ється серце, серіал житиме.

Джерело: Deadline