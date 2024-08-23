sonyazhytkova .23 августа, 2024 11

Roadside Attractions випустила перший трейлер фільму "Exhibiting Forgiveness", що досліджує непрості родинні взаємини та тему прощення.

Головну роль у фільмі виконав Андре Голланд. До акторського складу також увійшли номінантка на "Оскар" Андра Дей, лауреат премії "Тоні" Джон Ерл Джелкс і Аунжаню Елліс-Тейлор, яка також претендувала на "Оскар".

"Exhibiting Forgiveness" став дебютною роботою в повнометражному кіно для режисера Тітуса Кафара, який також виступив автором сценарію. Стрічка отримала високі оцінки критиків після прем'єри на кінофестивалі "Санденс".

У центрі історії - Тарелл Родін (Андре Голланд), відомий художник з Америки, який живе зі своєю дружиною Айшою (Андра Дей), співачкою та авторкою пісень, і їхнім сином Джермейном. Його творчість відображає красу, народжену з пережитого болю, але несподіваний візит давно втраченого батька Ла'Рона (Джон Ерл Джелкс), який бореться із залежністю та прагне відновити стосунки з сином, вносить у життя Тарелла хаос. Мати Тарелла, Джойс (Аунжаню Елліс-Тейлор), глибоко релігійна жінка, мріє про відновлення родини через силу прощення.

Прем'єра картини відбудеться 18 жовтня, і вона вже активно готується до участі в кінонагородах.

Джерело: Deadline