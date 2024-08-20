sonyazhytkova .20 августа, 2024 5

Автор у розмові з Chimères повідомив, що написання нової книги зайняло у нього приблизно два роки.

Точна дата виходу книги, яка поки не має назви, залишається невідомою. Ще у серпні минулого року Сапковський заявляв, що реліз займе не більше року, тож час для дотримання власного дедлайну спливає.

Якщо книга вийде найближчим часом, вона стане першою новою частиною про Відьмака за 11 років після "Сезону гроз" 2013 року. Як і попередня частина, нова книга буде окремою історією, що хоч і входить до канону серії, не є частиною основної саги, і майже повністю зосереджена на Геральті.

Для багатьох фанатів фентезі ця новина нагадує заяву Джорджа Р.Р. Мартіна на заході Oxford Writers' House. Він зізнався, що єдине його бажання щодо своїх книг – це їх завершення, чого шанувальники "Пісні льоду та полум'я" очікують з моменту виходу "Танцю з драконами" у 2011 році. Хоча процес написання у кожного автора індивідуальний і порівнювати серії "Пісня льоду та полум'я" та "Відьмак" непросто, слова Мартіна не могли залишити байдужими його прихильників.

Тим часом зйомки четвертого сезону "Відьмака" розпочалися у квітні, а Netflix підтвердив, що п’ятий сезон стане фінальним для цього серіалу.

Джерело: Gamesradar