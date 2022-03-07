Анастасия Лях .7 марта, 2022 7

Как сообщает The Hollywood Reporter, Анджелина Джоли напишет сценарий и займется постановкой фильма под названием «Без крови».

Это будет экранизация одноименной книги итальянского писателя Алессандро Барикко. В ней рассказывается о девочке Нине, на глазах которой убивают отца и брат. Годы спустя взрослая Нина намерена жестоко отомстить убийцам.

Об актерском составе пока информации нет, но съемки запланированы уже на май этого года и должны будут пройти в Италии.

Напомним, режиссерский дебют актрисы состоялся в 2011 году. Это была военная драма «В краю крови и меда». Затем Джоли сняла такие ленты, как «Несломленный», «У моря» и «Сначала они убили моего отца».