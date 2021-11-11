Таня Гончаренко .11 ноября, 2021 0

Анджелина Джоли впервые за свою карьеру сыграла супергеройского персонажа во вселенной Marvel в фильме "Вечные". Но, не смотря на то, что она снова хотела бы перевоплотиться в Тену, актриса не заинтересована в сольном фильме о своей героине. - пишет Collider.

что ждала подходящей роли, а предыдущие предложения "не казались правильными".

По словам актрисы, она так долго не соглашалась на участие в супергеройских проектах, потому

Однако в "Вечных" Джоли чувствовала, что делает что-то уникальное, поскольку Тена - часть семьи. Актриса рассказала, что согласилась на эту роль даже не читая сценарий. Её убедило стать частью проекта обещание, что весь фильм будет вращаться вокруг идеи семьи, темы, которая находит отклик у актрисы.

Тем не менее, Джоли отказалась от сольного проекта про Тену. При этом, она хотела бы снова перевоплотиться в своего персонажа в будущих фильмах, если Marvel сохранит Тену в составе команды.

"Мне нравится быть частью семьи, поэтому у меня нет желания отделяться от нее. Но я буду счастлива сыграть Тену снова и исследовать еще глубже трудности, с которыми она борется. Думаю, это весело, размышлять, где они (Вечные) были все эти годы. У нас есть материал на тысячелетия. Мы можем отправить ее куда угодно. Мне кажется, это весело и мне нравится идея, что мы можем появиться где-нибудь еще, возможно, в других фильмах Marvel" - высказалась Анджелина.