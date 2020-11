Анастасия Лях .21 ноября, 2020 7

Актриса продолжает обогащать свой режиссерский опыт. Джоли выступит режиссером фильма под названием «Необоснованное поведение», главную роль в котором предположительно исполнит Том Харди, сообщает Deadline.

Биографическая картина расскажет историю известного военного фотографа Дона МакКаллина, снимавшего для журналов The Observer and The Sunday Times. Он многократно рисковал жизнью, чтобы сделать впечатляющий снимок из горячей точки. Его черно-белые фотографии из Вьетнама и Камбоджи вошли в историю фотожурналистики.

В настоящее время Том Харди значится продюсером проекта, но, скорее всего, именно он и сыграет МакКаллина.

Напомним, что ранее Анджелина Джоли сняла такие фильмы, как «В краю крови и меда», «Несломленный», «У моря» и «Сначала они убили моего отца».