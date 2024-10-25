sonyazhytkova .25 октября, 2024 3

У трейлері героїню Джолі запитують про її відчуття на сцені, і вона описує це як неймовірне захоплення, яке можна порівняти зі сп’янінням. Вона підкреслює, що для неї сцена є всім, адже поза нею життя просто не існує.

Фільм "Марія" занурює глядачів у життя видатної зірки ХХ століття, яка, переживши пік своєї кар'єри та численні скандали, вирішує втекти до Парижа, аби переосмислити своє існування та ідентичність. Ця стрічка завершує трилогію режисера Пабло Ларраїна, присвячену знаковим жінкам минулого століття, до якої також входять фільми "Джекі" про Жаклін Кеннеді та "Спенсер" про принцесу Діану. Обидві попередні роботи принесли своїм виконавицям, Наталі Портман і Крістен Стюарт, номінації на Оскар.

Разом з Анджеліною Джолі у фільмі зіграли П'єрфранческо Фавіно, Альба Рорвахер, Валерія Голіно, Коді Сміт-МакФі та Халук Біггінер.

Критики, відзначили майстерну гру Джолі, яка майже ідеально втілила образ легендарної діви. Вона вміло передала тонкість, аристократичну грацію та хиткий баланс між добром і егоїзмом Каллас.

"Марія" вийде в обмежений прокат 27 листопада, а на платформі Netflix з’явиться 11 грудня.

Джерело: Deadline