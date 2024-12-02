sonyazhytkova .2 декабря, 2024 5

У нещодавньому інтерв'ю для газети The Sunday Times легендарна акторка розповілая, що з роками її творчі можливості стали більш захопливими: "Я отримую кращу роботу з віком".

Анджеліна Джолі, володарка "Оскара" за роль другого плану у "Перерваному житті" та номінантка на найкращу головну роль за "Зміну долі", наголосила, що важливіше за кількість запропонованих ролей — це життєвий досвід, який вона привносить у кожен проєкт.

Акторка, яка цього року святкує 49-річчя, вважає, що старіння менше впливає на акторів, ніж на співачок чи танцівниць, оскільки фізичні зміни в них менш помітні. Вона також захоплюється відданістю Марії Каллас сцені, попри її страх перед старінням.

У фільмі "Марія" режисера Пабло Ларраїна Джолі грає оперну співачку, яка переживає останні дні свого життя в Парижі. Картина розкриває, як Каллас знаходить себе після слави та буремного життя. У реальності Каллас померла від серцевого нападу в Парижі в 1977 році.

"Марія вразлива, бо відчуває та не завжди може захистити себе від самотності чи емоційного болю. Це частина її життя і роботи – бути дуже людяною та жити саме так", – пояснила Джолі. "Для Марії, як і для мене, дуже важливою є комунікація з глядачем".

Прем'єра "Марії" відбулася на Венеційському кінофестивалі, де фільм отримав 10-хвилинні оплески та схвальні відгуки за виконання Джолі. З 6 грудня стрічка стане доступною на Netflix.

"Марія" — третя робота чилійського режисера Пабло Ларраїна, присвячена відомим жінкам. До цього він зняв Спенсер з Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани та Джекі з Наталі Портман у головній ролі.

Джерело: Deadline