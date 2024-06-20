sonyazhytkova .20 июня, 2024 0

Представлено повний трейлер драми "Bonhoeffer". Фільм зосереджується на відвазі та самопожертві німецького пастора і теолога Дітріха Бонгофера, який став шпигуном.

Сценаристом і режисером фільму виступив Тодд Комарніцький, відомий за роботою над фільмом "Саллі". Вихід стрічки в кінотеатрах США заплановано на 22 листопада.

Центральна тема драми – герой Другої світової війни Дітріх Бонгофер (у виконанні Йонаса Дасслера), пастор-пацифіст, який прагнув зупинити нацистський режим. Він сміливо висловлював правду, незважаючи на постійні утиски та небезпеку. Офіційний синопсис фільму говорить: "Коли пацифісту доводиться взяти на себе політичний акт, що може змінити хід історії, як він вчинить? Це правдива історія Дітріха Бонгофера, який проповідував любов, плануючи вбивство жорстокого тирана. З фільму виникає запитання: наскільки далеко ви готові піти, щоб відстоювати справедливість?".

Комарніцький зазначив: "Бонгофер є не лише героєм свого часу, але й актуальною постаттю для нашого часу".

У картині також зіграли - Август Діль ("Безславні виродки"), Моріц Бляйбтрой ("Біжи, Лола, біжи"), Надін Хайденрайх ("Die Flaschenpost-Insel"), Девід Джонсон ("Рай Лейн"), Кларк Пітерс ("Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі") та Флула Борг ("Загін самогубців").

Джерело: Deadline