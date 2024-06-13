sonyazhytkova .13 июня, 2024 6

Трейлер "Сутінок Богів" зачарував глядачів не лише епічними персонажами, але й вражаючою анімаційною візуалізацією. Прем'єра серіалу відбудеться на Netflix 19 вересня 2024 року.

Це перший анімаційний проєкт Зака Снайдера, який базується на скандинавській міфології та розповідає історію двох закоханих, що кинули виклик самим Богам.

За сюжетом історія слідує за королем Лейфом, який врятувався на полі бою завдяки залізній воїнці Сігрід, у яку він закохався. У першу шлюбну ніч, молодята врятувалися від Тора, що стало великим початком їхнього шляху до помсти. Серіал також вражає присутністю богів, зокрема Одіна, Локі та Хель, у непередбачуваній подорожі через фантастичні землі, кроваві поля бою і війни з богами, і демонами.

У "Сутінках Богів" головні ролі виконали: Сільвія Хукс у ролі Сігрід, Стюарт Мартін (Лейф), Рахул Кохлі (Егілл), Патерсон Джозеф (Локі), Джеймі Клейтон (Сейд-Кона), Йохан Філіп Асбек (Тор), Крістофер Хів'ю (Андварі), Джон Ноубл (Один) і Пітер Стормаре (Ульфр). Інші члени акторського складу ще не оголошені.

Джерело: Мovieweb