sonyazhytkova .16 августа, 2024 3

Viva Pictures здобула права на показ захоплюючої анімації "Hitpig!" та випустила перший трейлер. Прем'єра стрічки відбудеться 1 листопада.

Фільм, заснований на бестселері Нью-Йорк Таймс "Pete & Pickles" від Берклі Бретеда, розповідає про розумну свиню-мисливця (Джейсон Судейкіс), який спеціалізується на поверненні тварин-втікачів їхнім власникам. Нова місія для Hitpig – найскладніша з усіх: врятувати слона на ім’я Pickles (Ліллі Сінгх) і повернути його маніакальному шоумену з Лас-Вегаса (Рейнн Вілсон) за мільйон доларів. Завдання швидко перетворюється на божевільну пригоду навколо світу, де Hitpig стикається з небезпечними випробуваннями, що потребують не лише його вмінь, але й підтримки друзів. Зрештою, він усвідомлює, що справжні цінності набагато важливіші за фінансову винагороду, і що справжні друзі є найбільшим скарбом.

У фільмі звучать голоси Рупола, Флейвора Флева, комедіантки Ганни Гадсбі, поп-зірки Анніти, Лоррейн Ешборн ("Bridgerton"), Серкіса, Чарлі Адлера (франшиза "Transformers") та Шелбі Янг ("Lego Star Wars: The Skywalker Saga"). Режисерське крісло зайняли Чинціа Анджеліні ("Mila") та Девід Фейсс ("Cow & Chicken"), а сценарій, заснований на книзі Бретеда, написали Дейв Розенбаум та Тайлер Вервін ("The Lorax").

Генеральний директор Viva Pictures, Віктор Елісальде, підкреслив задоволення від розвитку інді-анімації на великому екрані, зазначивши, що "Hitpig!" з його дотепним гумором, захоплюючими пригодами та зворушливою історією про дружбу стане яскравим доповненням до їхнього репертуару.

Джерело: Deadline