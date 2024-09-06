sonyazhytkova .6 сентября, 2024 12

Netflix і Riot Games представили перший повноцінний трейлер другого та останнього сезону мультсеріалу "Arcane", який створений за всесвітом гри League of Legends.

Новий трейлер другого сезону "Arcane" від Netflix і Riot Games пропонує глядачам поглиблений погляд на те, чого варто очікувати в фінальному сезоні, а також презентує нову пісню "Paint The Town Blue" від Ashnikko. Цей трек обіцяє додати нових барв до саундтреку серіалу. Другий сезон стане завершенням епічної історії, а прем'єра відбудеться в листопаді на платформі Netflix.

Анімаційний серіал "Arcane", який черпає натхнення з популярної гри Riot Games "League of Legends", створений Крістіаном Лінком і Алексом Є. Він розповідає історію походження героїв Ві та Джинкс, які опиняються у центрі конфлікту між утопічним містом Пілтовер і пригнобленим підземним містом Заун. Фінальний сезон обіцяє ще більше інтриг, адже атака Джинкс на Раду загострює протистояння між цими містами.



До складу акторів другого сезону приєдналися Хейлі Стейнфелд (Ві), Елла Пурнелл (Джинкс), Кеті Льюнг (Кейтлін), Рід Шеннон (Екко), Амір Ванн (Севіка), Мік Уінгерт (Хеймердингер), Еллен Томас (Амбесса) та Бретт Такер (Сінджед). Інші актори будуть оголошені згодом.

Перший сезон "Arcane" здобув чотири премії Primetime Emmy у 2022 році, зокрема за "Найкращу анімаційну програму", ставши першим стрімінговим серіалом, який отримав цю нагороду. Серіал також відзначився на Annie Awards, вигравши у дев'яти категоріях, включаючи "Найкраще TV/Media", "Найкраще написання" та "Найкраще озвучення" (Елла Пурнелл). Крім того, "Arcane" отримав визнання на The Game Awards 2022 за "Найкращу адаптацію", а альбом серіалу був номінований на Billboard Music Award 2022 у категорії "Найкращий саундтрек".

Джерело: Deadline