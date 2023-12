sonyazhytkova .21 декабря, 2023 7

На фото: "Rick and Morty: The Anime"

Фанати Rick and Morty можуть з нетерпінням очікувати новий анімаційний проєкт, оскільки вийшов унікальний трейлер першого сезону "Rick and Morty: The Anime", який вирушить на екрани Max у 2024 році.

Rick and Morty: The Anime – це спільний проєкт Adult Swim і Telecom Animation Film, який вже в минулому році отримав замовлення на серію. Однак тепер глядачі отримали можливість сфокусуватися на першому сезоні завдяки новому трейлеру, що розкриває деякі епічні моменти майбутнього аніме.

Rick and Morty: The Anime стане незалежною серією, відокремленою від основного сюжету оригінального серіалу. Незважаючи на це, вона залишиться вірною темам і гумору, які завоювали серця фанатів. Запланований випуск на каналах Adult Swim і Max у 2024 році вже викликає зацікавленість і обговорення серед прихильників шоу.

Режисер Такаши Сано, відомий своєю роботою над "Tower of God" і короткими анімаційними фільмами Rick and Morty, повертається для створення цієї нової серії. У своїй заяві він поділився:



"Подорожі Ріка і його команди між різними світами створюють значні виклики для родинних зв'язків, але кожен раз вони знаходять силу подолати усе. Це завжди захоплююче і особливо радісно спостерігати, як Джеррі, як завжди, виходить з цього непереможним. Мені дуже пощастило мати можливість розповісти нову історію про цю неймовірну родину. Сподіваюся, вам не менше захочеться дізнатися про їх пригоди!".

Джерело: Мovieweb