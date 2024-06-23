sonyazhytkova .23 июня, 2024 6

За вісім днів показу в кінотеатрах по всій країні, продовження фільму 2015 року "Думками навиворіт" продовжувало збирати повні зали та встановлювати нові рекорди. Непогано для сиквелу, на який шанувальникам довелося чекати майже десять років.

Минулого тижня "Думками навиворіт 2" вже став другим найбільш касовим відкриттям в історії анімаційних фільмів на внутрішньому ринку. Це стало особливо важливим для Disney, адже декілька попередніх фільмів Pixar не досягли очікуваних касових зборів.

За даними Variety, "Думками навиворіт 2" вже перевершив "Дюну: Частина Друга" на внутрішньому ринку, заробивши $30,5 мільйонів у п'ятницю. За трохи більше тижня в кінотеатрах, фільм зібрав $285,7 мільйонів, що робить його найкасовішим фільмом 2024 року в Північній Америці. Очікується, що за вихідні стрічка заробить понад $100 мільйонів, ставши першим фільмом, що заробив понад $90 мільйонів на другий вікенд з часів "Барбі". Також він перевершить "Фільм про Супер Маріо" і стане найуспішнішим анімаційним фільмом за касовими зборами на другий вікенд, а серед усіх стрічок займе сьоме місце за цим показником.

"Думками навиворіт 2" розповідає про Рілі, яка тепер підліток, а разом з пубертатом приходить більше емоцій. Класичні персонажі першої частини – Радість, Злість, Огиду, Страх і Печаль – тепер доповнюють Заздрість, Тривога і Зніяковіння. У фільмі озвучують персонажів Емі Полер, Філліс Сміт, Льюїс Блек, Майя Гоук, Кенсінгтон Таллман, Тоні Гейл, Ліза Лапіра, Айо Едебірі, Лілімар, Грейс Лу, Даян Лейн і Кайл Маклаклен.

Джерело: Мovieweb