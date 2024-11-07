sonyazhytkova .7 ноября, 2024 2

Netflix нарешті оприлюднив трейлер фінальної частини "Beastars" після майже року очікувань. Перша частина третього сезону дебютує 5 грудня 2024 року, а завершення історії глядачі побачать вже в 2025-му.

Шанувальники "Beastars" давно чекають цього моменту. Реліз фінального сезону був анонсований ще в 2024 році, і тепер відомо, що він вийде в грудні. Крім того, Netflix оголосив про поділ третього сезону на дві частини ще в березні. Залишилось зовсім трохи до прем'єри, а новий трейлер уже встиг привернути увагу фанатів.

У ньому Легоші ділиться своїми планами на майбутнє, зокрема бажанням створити родину з Гару, але не як частина Beastars. Паралельно з'являється новий антагоніст — Мелон, чию "рухому токсичність" не зможе ігнорувати жоден герой.

Ось як описує фінальний сезон Netflix: "Після сутички з Різом, Легоші залишає школу та переїжджає в Beast Apartments. Тим часом Луїс, який покинув Young BEASTARS і завершив навчання, вирішує зустрітися зі своїм батьком, Огмою".

Гара, занурена у студентське життя, стикається з численними труднощами, а тим часом Ях’я, чинний BEASTAR, полює на Мелона — жорстокого злочинця, який отримує задоволення від вбивств. Долі Легоші та Мелона, що мали б пройти повз одне одного, переплітаються через таємницю, яку приховує родина Легоші.

У третьому сезоні також з'являться нові персонажі: комодська ящірка Гоша, кінь Ях’я та вівця Севен — сусід Легоші. Остання частина Beastars ймовірно адаптує арки Interspecies та Revenge of the Love Failure з манґи Пару Ітаґакі, завершуючи історію Легоші та Гару.

Джерело: Gamesradar