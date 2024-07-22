sonyazhytkova .22 июля, 2024 5

У інтерв'ю з People, Фаріс зазначила, що головним фактором є фінансова складова.

Останній раз Анна Фаріс з'являлася у ролі Сінді Кемпбелл у 2006 році в "Дуже страшному кіно 4". У квітні Paramount оголосила про плани на перезапуск серії.

Акторка розповіла, що хотіла б повернутися до своєї ролі за умови, що її партнерка по зйомках, Регіна Холл, яка грала найкращу подругу її персонажа, Бренду, також повернеться.

"Я б із задоволенням знову працювала з Регіною. Я просто обожнюю її", - сказала Фаріс. "Ми б сміялися цілий день. Регіна Холл - моя відповідь. І гроші. Але переважно Регіна!".

"Я обожнюю цю франшизу. Це був мій старт, моя школа", - висловила Фаріс свою любов до цієї комедійної серії.

"Якщо порівнювати з навчанням у школі, ці чотири фільми стали важливою частиною мого життя. Вони навчили мене працювати з реквізитом, падати, отримувати удари в голову - тримати в роті жуйки і в потрібний момент випльовувати їх з кров'ю для камери", - підсумувала акторка.

Анна Фаріс і Регіна Холл не знімалися у "Дуже страшному кіно 5" 2013 року, де головні ролі виконували Саймон Рекс та Ешлі Тісдейл.

Джерело: Deadline