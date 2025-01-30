sonyazhytkova .30 января, 2025 10

Проєкт створений Джонатаном Троппером, який виступає також шоуранером і виконавчим продюсером, а серед продюсерів значиться Різ Візерспун.

Серіал є адаптацією однойменного бестселера Марісси Стейплі, який став вибором книжкового клубу Візерспун. У центрі сюжету — молода жінка (Тейлор-Джой), яка багато років тому відійшла від кримінального світу, у якому виросла. Проте, щоб остаточно розірвати зв’язки з минулим, їй доведеться ще раз скористатися своїми темними навичками.

Бенінг зіграє Прісциллу — впливову та небезпечну лідерку мафії. Виробництвом серіалу займається Apple Studios, а серед ключових учасників команди — Кессі Паппас ("Silo"), яка розділяє обов’язки шоуранера з Троппером.

Аннет Бенінг — п’ятиразова номінантка на "Оскар", яка нещодавно знялася у мінісеріалі "Apples Never Fall" для Peacock. Попереду в неї роль у "The Bride" — новій інтерпретації "Франкенштейна" від Меггі Джилленгол, де вона зіграє разом із Джессі Баклі, Крістіаном Бейлом, Пенелопою Крус і Пітером Сарсгаардом.

Джерело: Deadline