sonyazhytkova .3 марта, 2025 13

Вражаючий успіх стрічки, зрежисованої Шоном Бейкером, не залишив сумнівів — "Aнора" стане важливою частиною історії 2025 року в кіно.

"Aнора" зірвала овації на Оскарах 2025 року, забравши найпрестижнішу нагороду — за найкращий фільм. Крім цього, стрічка отримала статуетки за найкращий оригінальний сценарій, монтаж, режисуру (Шон Бейкер) та найкращу жіночу роль (Майкі Медісон).

Картина, що розповідає історію молодої стриптизерки Ані, яка потрапляє під вплив сина російського олігарха, вразив не тільки Академію, а й критиків по всьому світу, ставши беззаперечним лідером церемонії з п’ятьма статуетками.

Стрічка здобула популярність ще до Оскарів, продемонструвавши свою силу на таких значущих заходах, як DGA awards and the Critics' Choice. Фільм отримав підтримку після перемоги на Каннському кінофестивалі, що створило потужний імпульс для його подальших досягнень. Спочатку фаворитом вважали "Бруталіста", але остаточна перемога "Aнори" показала, що іноді прогнозовані лідери не виправдовують сподівань.

Приймаючи нагороду, Шон Бейкер подякував Академії за визнання "справжнього незалежного кіно". Нагороду фільму вручили Мег Райан і Біллі Крістал, зробивши цей момент ще більш незабутнім.

Джерело: Gamesradar