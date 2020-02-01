Звезды испанского и голливудского кино Антонио Бандерас и Пенелопа Крус в очередной раз появятся вместе на большом экране, сообщает Variety.
Речь о проекте под названием «Competencia Oficial», что можно перевести как «Должностное соперничество». О сюжете пока ничего неизвестно. В режиссерском кресле находятся аргентинские постановщики Мариано Кон и Гастон Дюпра.
Отметим, что в прошлом году Бандерас и Крус сыграли в автобиографической картине Педро Альмодовара «Боль и слава»: первый воплотил образ самого Альмодовара, а Пенелопа изобразила мать будущего мэтра в детстве. Так что актеры в одном кадре не соприкасались.
Ранее Крус и Бандерас снялись в комедии Альмодовара «Я очень возбужден», где сыграли супружескую пару.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую