Анастасия Лях .1 февраля, 2020 2

Звезды испанского и голливудского кино Антонио Бандерас и Пенелопа Крус в очередной раз появятся вместе на большом экране, сообщает Variety.

Речь о проекте под названием «Competencia Oficial», что можно перевести как «Должностное соперничество». О сюжете пока ничего неизвестно. В режиссерском кресле находятся аргентинские постановщики Мариано Кон и Гастон Дюпра.

Отметим, что в прошлом году Бандерас и Крус сыграли в автобиографической картине Педро Альмодовара «Боль и слава»: первый воплотил образ самого Альмодовара, а Пенелопа изобразила мать будущего мэтра в детстве. Так что актеры в одном кадре не соприкасались.

Ранее Крус и Бандерас снялись в комедии Альмодовара «Я очень возбужден», где сыграли супружескую пару.