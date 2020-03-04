Анастасия Лях .4 марта, 2020 8

Испанский актер присоединился к проекту «Неизведанное: Удача Дрейка» по мотивам популярной приключенческой серии видеоигр «Uncharted», сообщает Variety.

Напомним, производство экранизации очень долго откладывалось по разным причинам. В частности, проект сменил множество режиссеров, которые один за другим его покидали. В настоящее время постановщиком фильма значится создатель «Венома» и «Зомбиленда» Рубен Фляйшер. Главная роль закреплена за Томом Холландом, а на вторых ролях помимо новоприбывшего Бандераса также фигурирует Марк Уолберг.

Кого сыграет Бандерас, пока не сообщается. Съемки должны стартовать уже в конце марта. Релиз запланирован на 5 марта 2021 года.