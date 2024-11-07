sonyazhytkova .7 ноября, 2024 8

У третій стрічці про улюбленого ведмедика Паддінгтона на глядачів чекає безліч нових персонажів. На цей раз герой вирушає до Перу в пошуках своєї тітки Люсі. Однією з головних зірок став Антоніо Бандерас, який, як виявилося, втілив одразу кілька різних ролей.

Актор, добре відомий завдяки своєму талановитому озвучуванню Кота у чоботях, цього разу майстерно зіграв і капітана корабля Гантера Кабота, і його численних предків, які "живуть" у його голові. Кожен із цих предків має свою унікальність – від дослідника з епохи Едварда до пілотки. Актор зізнався виданню GamesRadar+, що було непросто перевтілюватися у таку кількість персонажів, але це додало зйомкам веселощів і драйву.

"Ці персонажі ніби справді існують у голові Гантера, і я отримав величезне задоволення, адже перевтілювався як дитина", – розповідає Бандерас. "Костюми, перуки, грим – усе це змушує тіло та голос змінюватися. Але, зізнаюся, це було непросто: багато часу доводилося проводити в гримерці, де мене буквально 'обклеювали' перуками і бородами. Іноді здавалося, ніби мене зранку атакував єнот!".

Антоніо Бандерас зізнався, що його улюбленим персонажем у фільмі є дівчина-пілотка. Цей образ став особливим для актора, адже саме в ньому він уперше зустрів Олівію Колман, яка грає настоятельку монастиря. За іронією долі, ця зустріч справила на Олівію велике враження, коли вона побачила Бандераса в жіночому костюмі.

Водночас режисер Дугал Вілсон згадав, що йому найбільше сподобався образ дослідника, який пробирається крізь джунглі, хоча ягуара, з яким він стикається, у кадрі не видно — це був спеціальний бюджетний трюк. Ідея дати Бандерасу можливість зіграти кілька персонажів Кабота виникла з бажання показати, як сімейна історія може одночасно бути підтримкою та перешкодою, додаючи комічного ефекту до сюжету.

Прем'єра фільму "Пригоди Паддінгтона в Перу" на великому екрані відбудеться 16 січня — готуйтеся до нових пригод у компанії улюбленого ведмедика!

Джерело: Gamesradar