Таня Гончаренко .9 января, 2022 1

В подготовке к фильму "Фуриоса", который является приквелом "Безумного Макса", популярной актрисе Ане Тейлор-Джой необходимо освоить навыки экстремального вождения. Видео со своей тренировкой Аня опубликовала в своем Инстаграм.

Приквел расскажет историю молодости Фуриосы (Аня Тейлор-Джой), которую в оригинальном фильме "Безумный Макс" сыграла Шарлиз Терон. Персонаж настолько яркий, что даже во многом затмил главного героя Макса в исполнении Тома Харди.

Warner Bros. планировали представить "Фуриосу" летом 2023 года, но на данный момент студия отложила релиз до весны 2024 года.