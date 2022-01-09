В подготовке к фильму "Фуриоса", который является приквелом "Безумного Макса", популярной актрисе Ане Тейлор-Джой необходимо освоить навыки экстремального вождения. Видео со своей тренировкой Аня опубликовала в своем Инстаграм.Приквел расскажет историю молодости Фуриосы (Аня Тейлор-Джой), которую в оригинальном фильме "Безумный Макс" сыграла Шарлиз Терон. Персонаж настолько яркий, что даже во многом затмил главного героя Макса в исполнении Тома Харди.
Warner Bros. планировали представить "Фуриосу" летом 2023 года, но на данный момент студия отложила релиз до весны 2024 года.