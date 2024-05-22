sonyazhytkova .22 мая, 2024 10

В інтерв'ю для GQ актриса поділилася, що придумала сцену, де Імператриця Фуріоса відрізає язик Дементусу (Кріс Гемсворт), яку журнал назвав спробою "перевершити" Джорджа Міллера у створенні гротескних моментів.

Хоча кривавий епізод не був включений до остаточної версії фільму, Тейлор-Джой зберегла протез язика Дементуса як сувенір, який тепер лежить у маленькій пластиковій скринці в її домі.

"Було дуже важливо, щоб конфронтація між Фуріосою та Дементусом була фізичною і складною", - зазначила вона. "Це було необхідно; вона цього потребувала. Вважаю, що в цьому є щось особливе, коли бачиш, як людина звертається до чогось більш інстинктивного всередині себе".

Прем'єра "Фуріоси" очікується 24 травня з прогнозом зборів у розмірі 80-85 мільйонів доларів у всьому світі. Фільм отримав семихвилинні овації на Каннському кінофестивалі після завершення показу.

У цьому приквелі молоду Фуріосу викрадають із Зеленого Місця Багатьох Матерів і віддають у руки великої банди байкерів на чолі з ватажком Дементусом (Кріс Гемсворт). Пізніше вона потрапляє до Джо (Том Берк). Врешті-решт, Фуріоса не присягає на вірність жодній стороні, утворюючи союз із загадковим воїном у пустоші, щоб заволодіти цінним ресурсом – нафтою.

Джерело: Deadline