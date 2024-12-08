sonyazhytkova .8 декабря, 2024 11

Apple Original Films представили перший захопливий трейлер стрічки "The Gorge", яка вийде 14 лютого на Apple TV+.

У новому екшн-фільмі про виживання Аня Тейлор-Джой і Майлз Теллер втілюють образи снайперів, яким доручено небезпечну місію у віддаленому куточку планети, де на них чекає таємнича загроза.

Сценарій до стрічки створив Зак Дін, а режисером виступив Скотт Дерріксон. За сюжетом, їхні персонажі, Драса та Леві, охороняють протилежні боки засекреченої ущелини, що приховує смертельне зло.

Будучи відрізаними від зовнішнього світу і навіть один від одного, вони вигадують нестандартні способи спілкування за допомогою біноклів і записок, створюючи між собою романтичну інтригу. Проте ситуація загострюється, коли охорона ущелини дає збій: Леві падає в її глибини, а Драса слідує за ним. Тепер вони змушені об’єднати зусилля, щоб зупинити зло, яке прагне вирватися назовні.

До акторського складу також приєдналася Сігурні Вівер у ролі високопосадовця, яка відправляє Леві на його річну місію.

"The Gorge" обіцяє стати яскравим кінорелізом наступного року, де напружений сюжет переплітається з екшеном і тонкою романтикою.

Джерело: Deadline