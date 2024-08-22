sonyazhytkova .22 августа, 2024 5

Зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" отримала ключову роль у адаптації популярної серії книг "Як убити свою родину".

Серіал, що складається з восьми епізодів, є адаптацією бестселера темної комедії від Белли Маки. Він занурює глядачів у світ, де переплітаються питання класу, родинних стосунків, любові та вбивства. Історія слідує за антагіністкою та ображеною донькою багатого батька Грейс Бернард, яка вирішила помститися тому, хто залишив її та її родину.

Як повідомляє Tudum: "Після смерті матері та відторгнення з боку людей, які мали б її любити, Грейс перетворює свій гнів на щось корисне - усуваючи свою відчужену родину через зловісно креативні способи".

У інтерв'ю з Tudum Тейлор-Джой розповіла: "Коли я завершила читати останню сторінку, я одразу зрозуміла, що повинна стати частиною цього проєкту. Після невеликого розслідування про неперевершену Беллу Маки я була дуже рада можливості працювати з командою. З нетерпінням чекаю, коли зможу ще глибше зануритися в цю історію".

Сценарій серіалу "Як убити свою родину" адаптувала Емма Моран, творчиня "Екстраординарних". Інші актори поки що не анонсовані, а дата виходу залишається невідомою.

Джерело: Gamesradar