Разом з Тейлор-Джой у проєкті працюють Різ Візерспун та Джонатан Троппер, який не лише продюсує, а й пише сценарій. Серіал "Lucky" створено за бестселером Маріси Стейплі, обраним клубом книг Різ Візерспун.

Сюжет серіалу фокусується на молодій жінці (Тейлор-Джой), яка колись залишила кримінальний світ, але тепер змушена знову повернутися до нього в останній спробі розірвати зв’язок із темним минулим.

"Lucky" дебютує навесні 2025 року, а Джонатан Троппер працює над проєктом разом із Кассі Паппас, сценаристкою серіалу "Silo" на Apple TV+. Троппер, що має угоду з Apple, також є автором драмедії "Your Friends and Neighbors", яка вже отримала продовження на другий сезон.

"Hello Sunshine", продюсерська компанія, заснована Різ Візерспун, відома своєю підтримкою жіночих голосів у кінематографі. Її місія — створювати сильні історії, що надихають, і приносити на екрани яскраві жіночі персонажі.Цей серіал стане ще однією значною спільною роботою між Apple TV+ і Hello Sunshine після таких успішних проєктів, як "The Morning Show", "The Last Thing He Told Me та Surface".

