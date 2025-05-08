sonyazhytkova .8 мая, 2025 10

Apple TV+ офіційно замовив другий сезон дико веселого сатиричного серіалу "Студія". Проєкт про голлівудські підкилимні ігри, де кожна нарада — як бойова сцена, отримає нове дихання, ще більше зіркових камео і, можливо, нові нервові зриви за кадром.

"Студія" — той самий серіал, у якому Голлівуд сміється сам із себе. Проєкт, зрежисований у кращих традиціях "хаос-контролю", слідкує за Меттом Реміком (Сет Роген), новоспеченим керівником кризової студії Continental, який намагається повернути їй славу, поки все довкола палає — у буквальному й переносному сенсі.

Apple вирішили не чекати фіналу першого сезону й одразу офіційно замовили другий. І Роген з Евном Голдбергом не приховують радості:

"Ми в захваті, що можемо зробити другий сезон. Візьмемо все пережите у першому, і одразу запустимо в новий — і так ще десять разів!".

Серед акторського складу — справжній dream team: Кетрін О’Гара, Кетрін Хан, Айк Барінхолц, Чейз Суї Вондерс та... Мартін Скорсезе. Так, той самий Скорсезе, який тихцем радив знімальній групі, коли вони робили все неправильно — і терпляче чекав, поки вони самі дійдуть до тями.

"У нас була запасна знімальна команда на випадок, якщо Скорсезе скаже, що все знімаємо не так", — зізнався Роген. "А він просто мовчки дивився, чекав і зрештою промовив: 'Ну, я знав, що ви зрештою зробите правильно'".

Зважаючи на ці сценарії виживання у світлі софітів, другий сезон "Студії" обіцяє бути ще більш божевільним — із новими камео, ще більшим стьобом над Голлівудом і, можливо, новим нервовим тиком у Рогена.

Залишається одне питання: чи витримає Метт Ремік другий сезон? Ну або хоча б ще одну вечірку з нагоди провалу чергового блокбастера…

Хочеш — не хочеш, а чекати доведеться. Але принаймні з усмішкою й попкорном у руках.

Джерело: Мovieweb