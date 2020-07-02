Анастасия Лях .2 июля, 2020 10

Компания заплатила 120 миллионов долларов за право на трансляцию нового проекта с участием Уилла Смита, где актер сыграет беглого раба времен гражданской войны в США, сообщает Collider.

Мы уже писали об этом фильме. Это будет байопик о чернокожем рабе, который во время гражданской войны между югом и севером за отмену рабства сбегает от своего плантатора-южанина и примыкает к армии северян, в составе которой сражается против рабовладельческого строя.

Раб, которого сыграет Смит, прославился на весь мир после того, как была опубликована фотография его испещренной шрамами от кнута спины, сделанная газетным репортером. Именно тогда за океаном узнали о садистской жестокости, господствующей на американских рабовладельческих плантациях.

Известно, что Смит не только исполнит главную роль, но и выступит сопродюсером. В режиссерском кресле находится Антуан Фукуа. Съемки запланированы на первую половину 2021 года.