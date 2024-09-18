sonyazhytkova .18 сентября, 2024 6

Ігрова стрічка "Matchbox" реалізується завдяки співпраці Skydance і Mattel Films. Режисером цього захоплюючого проєкту виступить Сем Харгрейв.

Фільм, що черпає натхнення з культової серії іграшкових автомобілів Mattel, буде знято за сценарієм Девіда Коггеша і Джонатана Троппера. Бренд Matchbox, заснований у 1953 році автомобільним ентузіастом Джеком Одделом, почав свою історію як іграшка, що вміщалася в сірникову коробку і була створена для його доньки. Коли однокласники його доньки також почали просити "машинку в сірниковій коробці", популярність бренду стрімко зросла. Завдяки безкомпромісним стандартам якості Matchbox зберігає свою популярність уже понад 70 років, і сьогодні кожну секунду у світі продається дві машинки цієї марки.

Цей проєкт стане ще однією важливою роллю для Джона Сіни, який нещодавно вразив глядачів у екшн-комедії "Jackpot" від Amazon MGM Studios та комедії Пітера Фарреллі "Ricky Stanicky". Крім того, Сіна повернеться до своєї ролі у серіалі Max "Peacemaker" і готується до прощального турне в WWE, яке розпочнеться у 2025 році.

Джерело: Deadline