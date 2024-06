sonyazhytkova .22 июня, 2024 7

Окрім того, зірка "Голодних ігор" виступить у ролі продюсера майбутньої стрічки.

Проєкт буде співпродюсувати Apple Studio та A24. До команди продюсерів також долучаються Джастін Чіарроккі, Джеремі О. Гарріс та Джош Годфрі. Хоча деталі сюжету тримаються у суровій таємниці, джерела повідомляють, що фільм буде натхненний популярним реаліті-шоу "Real Housewives". Сценарій напишуть Майкл Бреслін та Патрік Фоулі.

Дженніфер Лоуренс, відома за свої ролі в секс-комедії "No Hard Feelings" від Sony та драмі "Causeway" від Apple TV+, також виступила продюсером документального фільму "Bread & Roses", який розповідає про життя жінок Афганістану під владою Талібану. Apple придбав цю документальну стрічку у квітні.

Серед майбутніх проєктів Apple – фільм "Fly Me to the Moon" з Скарлетт Йоханссон та Ченнінгом Татумом, який вийде 12 липня, трилер Джона Воттса "Wolfs" з Джорджем Клуні та Бредом Піттом, хайтст-фільм Дуга Лімана "The Instigators" з Меттом Деймоном та Кейсі Аффлеком, а також стрічка Джозефа Косінскі "Formula 1" з Бредом Піттом у головній ролі, вихід якої заплановано на червень 2025 року.

Джерело: Deadline