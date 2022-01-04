Таня Гончаренко .4 января, 2022 10

Apple одержали победу над студиями Paramount, MGM, Sony, Disney и Universal, а также стримингами Netflix и Amazon, в борьбе за спортивную драму режиссера Джозефа Косински с Брэдом Питтом в главной роли и уже завершают сделку по приобретению прав на картину, - пишет Deadline.

Фильм ещё даже не получил названия. О сюжете тоже известно не много: проект расскажет о профессиональном гонщике (Брэд Питт), который становится наставником молодого спортсмена. Также, известно, что в картине примет участие многократный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмильтон.

Режиссер - Джозеф Косински ("Обливион"). Продюсированием проекта займутся Джерри Брукхаймер вместе со студией Plan B, которая пренадлежит Питту.