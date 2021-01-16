Анастасия Лях .16 января, 2021 13

Потоковый сервис займется финансированием нового режиссерского проекта Ридли Скотта под названием «Kitbag», в котором Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта, сообщает Deadline.

Мы уже писали об этом проекте. Это будет исторический байопик, который представит жизнь и карьеру французского императора не по учебнику, а с субъективной и вольной точки зрения автора. Особое внимание будет уделено отношениям Наполеона с женой Жозефиной.

Студии отказали Ридли Скотту в финансировании, поэтому постановщик обратился к онлайн-платформам . Apple откликнулась. Это означает, что фильм, скорее всего, минует кинотеатры и выйдет на стриминге Apple TV+.

Напомним, что много лет тому назад Феникс сыграл антагониста в оскароносном пеплуме Ридли Скотта «Гладиатор».