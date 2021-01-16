Потоковый сервис займется финансированием нового режиссерского проекта Ридли Скотта под названием «Kitbag», в котором Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта, сообщает Deadline.
Мы уже писали об этом проекте. Это будет исторический байопик, который представит жизнь и карьеру французского императора не по учебнику, а с субъективной и вольной точки зрения автора. Особое внимание будет уделено отношениям Наполеона с женой Жозефиной.
Студии отказали Ридли Скотту в финансировании, поэтому постановщик обратился к
Напомним, что много лет тому назад Феникс сыграл антагониста в оскароносном пеплуме Ридли Скотта «Гладиатор».