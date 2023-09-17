Apple приєдналася до компаній, що відклали співпрацю через Голлівудські страйки WGA та SAG-AFTRA. Відомо, що компанія призупинила угоди з MountainA, яку заснувала Наталі Портман, та Hyperobject Industries, якою керує відомий режисер Адам Маккей.
Під час масшатабних страйків, світовий гігант вирішив приєднатися до ряду
провідних медіа-компаній, що зупиняють свої довгострокові контракти з
Голівудськими зірками.
Останніми «жертвами» стала актриса Наталі Портман та її студія, яка співпрацювали з Apple протягом останніх років, та відомий режисер Адам Маккей.
Втім, є надія на відновлення спільної роботи після завершення конфлікту.
Попри це, Apple продовжує активно співпрацювати з іншими партнерами, які не
входять в Гільдію сценаристів США, такими як Мартін Скорцезе, Том Хенкс та
іншими.
У заяві від WGA зазначається: "Ще на початку цього тижня, ми отримали
запрошення на зустріч. Вона супроводжувалася повідомленням, що час
вже завершити страйк і компанії нарешті готові домовлятися про угоду. Ми
прийняли це запрошення, в надії, що компанії серйозно налаштовані на
відновлення роботи в індустрії".
"Проте, ця зустріч не була призначена для укладання угоди" - продовжується у
повідомленні. «Це з самого початку, був план компаній – не домовлятися, а
тиснути на нас!».
Джерело: Comicbook