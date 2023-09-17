Таня Гончаренко .17 сентября, 2023 12

Apple приєдналася до компаній, що відклали співпрацю через Голлівудські страйки WGA та SAG-AFTRA. Відомо, що компанія призупинила угоди з MountainA, яку заснувала Наталі Портман, та Hyperobject Industries, якою керує відомий режисер Адам Маккей.

Під час масшатабних страйків, світовий гігант вирішив приєднатися до ряду

провідних медіа-компаній, що зупиняють свої довгострокові контракти з

Голівудськими зірками.

Останніми «жертвами» стала актриса Наталі Портман та її студія, яка співпрацювали з Apple протягом останніх років, та відомий режисер Адам Маккей.

Втім, є надія на відновлення спільної роботи після завершення конфлікту.



Попри це, Apple продовжує активно співпрацювати з іншими партнерами, які не

входять в Гільдію сценаристів США, такими як Мартін Скорцезе, Том Хенкс та

іншими.



У заяві від WGA зазначається: "Ще на початку цього тижня, ми отримали

запрошення на зустріч. Вона супроводжувалася повідомленням, що час

вже завершити страйк і компанії нарешті готові домовлятися про угоду. Ми

прийняли це запрошення, в надії, що компанії серйозно налаштовані на

відновлення роботи в індустрії".

"Проте, ця зустріч не була призначена для укладання угоди" - продовжується у

повідомленні. «Це з самого початку, був план компаній – не домовлятися, а

тиснути на нас!».

Джерело: Comicbook