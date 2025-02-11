sonyazhytkova .11 февраля, 2025 4

Акторка не лише втілить головну героїню у серіалі Apple TV+ "Мис страху", а й виступить його виконавчою продюсеркою. Її екранним партнером стане харизматичний володар "Оскара" Хав'єр Бардем.

Проєкт є однойменною адаптацією роману Джона Д. Макдональда "Мис страху", який вже двічі екранізували: у 1962 році під керівництвом Дж. Лі Томпсона (перші розкадровки створював сам Альфред Гічкок) і в 1991-му – Мартіном Скорсезе. Тепер за 10-серійний трилер взялися Нік Антоска, Стівен Спілберг та сам Скорсезе.

Серіал обіцяє гічкоківську напругу та глибоке занурення в американську одержимість реальними злочинами. У центрі сюжету – адвокатське подружжя Аманда (Емі Адамс) і Стів Боудени, чиє безтурботне життя руйнується після звільнення Макса Кейді (Хав'єр Бардем) — небезпечного злочинця, який не забув старі рахунки.

У попередніх кіноадаптаціях ці ролі виконували Грегорі Пек і Поллі Берген (1962), а також Нік Нолті та Джессіка Ленг (1991). Тепер же історія отримає нове прочитання – ще більш напружене й безжальне.

Джерело: Deadline