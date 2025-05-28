Apple TV+ анонсує повернення "Ранкового шоу" із новими зірками і драматичними поворотами — дивіться ексклюзивний перший погляд!

sonyazhytkova .28 мая, 2025 13

Цієї осені Apple TV+ знову відкриває двері у напружений світ новин із четвертим сезоном серіалу "Ранкове шоу". Прем’єра першої серії відбудеться 17 вересня, а нові епізоди виходитимуть щотижня до 19 листопада, тримаючи глядачів у постійній напрузі.



У кадрі з’являться не лише улюблені Дженніфер Еністон і Різ Візерспун, а й нові зіркові обличчя — Маріон Котіяр, Джеремі Айронс, Аарон П’єр, Вільям Джексон Гарпер і Бойд Голбрук, які додадуть історії ще більше напруги та інтриг.

Події четвертого сезону розгорнуться навесні 2024 року, майже через два роки після драматичних подій попереднього сезону. Після гучного злиття медіакорпорацій UBA і NBN команда новинної редакції опиняється у вирі нових викликів — політичні протистояння загострюються, а межа між правдою і фейками стирається на тлі глибоких змов і корпоративних секретів. У світі, де правда стає рідкістю, хто ж насправді керує інформацією?

Попри всі випробування та складнощі, головні герої продовжують боротьбу за довіру глядачів у світі, де правда все частіше ховається за маскою брехні. А у вас вже є можливість побачити перші ексклюзивні кадри, які відкривають завісу над новими драмами і викликами цієї осені.

Джерело: Deadline