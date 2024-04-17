sonyazhytkova .17 апреля, 2024 8

Заснований на романі від відомого письменника Міка Херрона, який завоював славу своїми шпигунськими історіями.

Проєкт відображає подальше співробітництво платформи Apple TV+ з Херроном після успішного серіалу "Повільні коні", що був створений на основі його романів про "Слоу Хаус".

У серіалі "Down Cemetery Road" зображена історія Сари Такер (Рут Вілсон), яка стає одержимою пошуками зниклої сусідської дівчинки після вибуху в тихому окрузі Оксфорду. Після того, як вона звертається за допомогою до приватної детективки Зої Бем (Емма Томпсон), обидві потрапляють у заплутану загадку, розкриваючи, що люди, яких вже вважали мертвими, виявляються живими, тоді як живі швидко стають мертвими.

Знімальна група включає також виконавчих продюсерів Джеймі Лоренсона, Хакана Коусетта і Тома Наша з компанії 60Forty Films, а також саму Томпсон і Міка Херрона.

Нещодавно Емма Томпсон підписала угоду про повернення до ролі акушерки доктора Ролінг у фільмі "Бріджет Джонс: Закохана в Хлопця". Останнім часом вона з'являлася у таких кінострічках, як "Матильда: Мюзикл", "Успіхів тобі, Лео Гранд" та "Круелла". Рут Вілсон, відома за участь у серіалах "Лютер", "Матеріали для темряви" та "Зрада".

Джерело: Deadline