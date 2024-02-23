sonyazhytkova .23 февраля, 2024 9

Це новий драматичний серіал від творця "Воїн" Джонатана Троппера. Деталі ролі Манн залишаються під секретом.

Джон Гамм зіграє роль Купа, нещодавно розлученого фінансового аналітика, який втративши роботу, вирішує займатися крадіжками в своєму багатому містечку на півночі Нью-Йорка, щоб зберегти життя своєї сім'ї. Ці незначні проступки починають розбурхувати його, аж поки він не потрапляє в біду, вторгнувшись у неправильний будинок у неправильний час.

Джонатан Троппер, який вже працював над серіалом "See" для Apple та має угоду з потоковим сервісом, створив цей серіал і виступить його шоураннером. Він також виконавчий продюсер спільно з Гаммом і Конні Тавел.

Олівія Манн, відома своєю роллю у серіалі "Новини", останнім часом з'явилася у фільмі "Фіолет" та "Ворота", а також у серіалі "Історії ходячих мерців" та у ролі Моніки Рід у "Чорницях".

Джерело: Deadline